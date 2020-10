Porro ajuda Sub-21 de Espanha a vencer

O sportinguista Pedro Porro foi esta quinta-feira utilizado na vitória da seleção de Sub-21 de Espanha sobre a congénere da Ilhas Faroé, por 2-0, em partida do Grupo 6 de apuramento para o Europeu da categoria.





Contento de sumar minutos con la @SeFutbol .?

?

¡Gran victoria que nos deja más cerca del objetivo! pic.twitter.com/1l18VOF7ws — Pedro Porro (@Pedroporro29_) October 8, 2020

A atuar fora de casa, numa partida resolvida com dois golos de Brahim Díaz (aos 51' e 90'+1), o jogador do Sporting entrou em campo aos 69', para o lugar de Pipa Ávila. Esta foi a sua terceira internacionalização pela Rojita, depois de ter atuado em 2019 diante de Israel e do Cazaquistão.Depois do encontro, refira-se, Porro mostrou-se feliz pela oportunidade e também pela vitória. "Contente por ter somado minutos pela seleção. Grande vitória que nos deixa mais perto do objetivo", escreveu o leão.