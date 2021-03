Porro deixa mensagem aos adeptos do Sporting: «Em breve estarei de volta»

Pedro Porro recorreu às redes sociais para deixar uma mensagens aos adeptos do Sporting na sequência da lesão sofrida que o deixará fora do encontro com o Santa Clara.





"Infelizmente não vou poder ajudar amanhã os meus companheiros mas em breve estarei de volta. Vamos equipa!", escreveu o espanhol, que está a contas com uma tendinopatia na anca esquerda.