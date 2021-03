Porro e a chamada à seleção espanhola: «Chorei de emoção com a minha família»

Porro cumpriu um sonho de criança quando recebeu a convocatória à seleção principal de Espanha, e fez questão de partilhar o seu estado de espírito. "Chorei de emoção com a minha família pois liguei-lhes logo quando recebi a notícia", afirmou o lateral, à agência 'EFE', onde confessou que recebeu a notícia em casa.





O lateral está consciente que o rendimento alcançado na presente temporada foi decisivo, e não deixou de agradecer a todos os que o apoiam no Sporting. "É sempre positivo ter gente boa ao nosso lado, e nesse aspeto estou muito feliz, como se vê em campo", acrescentou o jovem que destacou a passagem por Alvalade neste processo: "No Sporting sempre me deram confiança, e sem essa confiança o jogador nunca pode dar tudo dele. Neste caso estou a dar 200% para continuar a evoluir diariamente. O Sporting foi fundamental para chegar à seleção principal aos 21 anos. Quando aqui cheguei não tinha o ritmo mas, aos poucos, com a ajuda dos meus companheiros ganhei a força que não tive o ano passado. A minha evolução foi feita através de passos gigantes".Admitindo que está "muito feliz", o jogador ainda revelou o que pode acrescentar a La Roja. "Sou um rapaz humilde que nunca se rende e vai sempre ao fundo a tudo...Estou um pouco nervoso, mas darei o melhor de mim como faço no meu clube", prometeu.