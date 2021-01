Porro e a conquista da Allianz Cup: «Para mim é um momento único»

Pedro Porro marcou o único golo na final da Allianz Cup e 'ofereceu' o título ao Sporting. No final do encontro, o espanhol, que foi considerado o homem do jogo, não escondeu a satisfação pela conquista.





"Para mim é um orgulho muito grande. É mais do que merecido. É o prémio do trabalho durante as últimas partidas da prova. Vamos partida a partida. Queremos dedicar aos sportinguistas que estão a apoiar a partir de casa", começou por referir, à Sport TV."A qualquer momento podes fazer um golo. Para mim é um momento único. É a minha primeira final como profissional, ainda mais assim a marcar. Vou muito satisfeito para casa", acrescentou o lateral leonino."É um orgulho para todos. Vamos continuar partida a partida. Amanhã temos de trabalhar porque na terça-feira temos outra final".