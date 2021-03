Porro e a convocatória para a seleção de Espanha: «Obrigado a quem me ajudou a chegar aqui»

Pedro Porro não escondeu o orgulho por ter sido convocado esta segunda-feira por Luis Enrique para os compromissos que 'La Roja' tem em agenda este mês.





Muy Feliz y orgulloso de poder cumplir el sueño de representar a mi país con la selección absoluta. Gracias a todos los que me habéis ayudado a llegar hasta aquí. Trabajaré cada día para que sigan llegando oportunidades como esta. ¡Vamos, @sefutbol ! Nos vemos en nada . pic.twitter.com/kCu3hJLLfW — Pedro Porro (@Pedroporro29_) March 15, 2021

"Muito feliz e orgulhoso de poder cumprir o sonho de representar o meu país com a seleção principal. Obrigado a todos os que me ajudaram a chegar até aqui. Trabalharei todos os dias para que continuem a surgir oportunidades como esta", escreveu o defesa dos leões.O lateral direito, que soma sete internacionalizações pela seleção sub-21, poderá assim estrear-se na principal seleção espanhola, numa altura em que tem sido escolha habitual de Rúben Amorim na equipa do Sporting, na qual alinha por empréstimo dos ingleses do Manchester City.vEspanha defronta a Grécia dia 25 (em Granada) e a Georgia a 28 (em Tiblissi), ambos de apuramento para o Mundial de 2022. Tem ainda um particular com o Kosovo dia 31, em Sevilha.