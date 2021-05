Porro e a expulsão de Inácio em Braga: «Se tiram um leão de campo estão lá os outros 10»

A vitória do Sporting em Braga, por 1-0, depois de ter passado maior parte do jogo reduzido a 10 unidades devido à expulsão de Gonçalo Inácio, não sai da cabeça de Porro. Aliás, o internacional espanhol revela que esse momento só veio dar mais força à equipa.





"Viu-se a força que temos enquanto equipa. Se tiram um leão de campo estão lá os outros 10. Quando expulsaram o Inácio, olhámos todos uns para os outros e dissemos: ‘Até ao fim, juntos e não entra ninguém aqui’. Essa força foi fundamental", sublinhou o lateral-direito, no 'ADN de Leão', detalhando a assistência para o golo de Matheus Nunes: "Não foi previamente combinado. Estávamos os dois a olhar um para o outro, foi do momento. Gostei de como ele celebrou!".Num tom mais descontraído, Porro apontou Quaresma como a maior vítima das brincadeiras do balneário do Sporting. " Está sempre metido em alguma coisa. Mas é um bom miúdo. Queremos tirar o melhor dele. Por vezes é um pouco despistado e estamos em cima dele a dizer para trabalhar e trabalhar", atirou.Para Alvalade, Porro trouxe a "ambição e garra dentro de campo", mas também já trazia tatuado no braço esquerdo um... leão. Mas tudo não passou de uma "coincidência": "Desde pequeno que o meu avô diz que tenho de entrar em campo como um leão".