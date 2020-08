Porro e Antunes são reforços do Sporting: os detalhes dos contratos

O Sporting anunciou este sábado os dois primeiros reforços para a nova temporada. São eles Antunes e Pedro Porro, dois jogadores que assinam por duas temporadas com os leões, ainda que em circunstâncias distintas.





O internacional português, de 33 anos, chega a custo zero depois de ter terminado vínculo com o Getafe, ao passo que o espanhol, de 20 anos, é reforço por empréstimo do Manchester City. De acordo com o comunicado do SPorting, o leão fica com opção de compra no final da cedência.