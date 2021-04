Porro e mais dois estão em risco

Se a nível físico Feddal é o único leão em dúvida para o jogo com o Belenenses SAD, a nível disciplinar o número de jogadores em risco aumenta pois há três à beira da exclusão por cartões amarelos: Porro, Matheus Nunes e Nuno Santos. À partida, deste trio, o que corre maior perigo é o internacional espanhol, que não evitou a sanção disciplinar no passado domingo diante do Famalicão. O lateral será titular em Faro, e terá de gerir a situação a nível individual. Curiosamente, um dos seus quatro cartões amarelos na Liga (com o V. Guimarães, a 7 de novembro) foi mostrado por Hugo Miguel, árbitro hoje em Faro. Já Matheus e Nuno Santos, ao que tudo indica, começarão no banco.

Noutro patamar está Feddal, que tem sete cartões amarelos e será obrigado a parar quando chegar ao nono. De momento, porém, a prioridade é recuperar os índices físicos.