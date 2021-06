Porro eleito defesa-direito do ano da Liga NOS

Pedro Porro foi eleito o lateral-direito da época 2020/21 da Liga NOS, na votação feita pelos treinadores e capitães da competição.





O jogador do Sporting estreou-se esta temporada no campeonato português, onde apontou três golos e fez quatro assistências."É com grande felicidade e orgulho que recebo este prémio de melhor defesa do ano da Liga. Deixo um agradecimento a todos e principalmente aos meus companheiros pela excelente temporada", reagiu o jogador dos leões, de 21 anos.