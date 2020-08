Porro em Lisboa para assinar pelo Sporting

Porro já se encontra em Lisboa a fim de realizar os exames médicos e assinar contrato com o Sporting.



Da parte do jogador, o sim aos leões há muito que estava dado, visto que Porro desde o início colocou o Sporting no topo da lista de preferências, apesar de ter recebido o interesse de outros emblemas, maioritariamente espanhóis, entre eles o Betis.





Porro pertence aos quadros do Manchester City, clube com o qual tem contrato até 2024, e na última época esteve cedido ao Valladolid, da La Liga.O lateral aproveitou um curto período de férias na costa espanhola, em concreto Málaga, na companhia da namorada e de alguns dos seus amigos mais próximos antes de partir para o nosso país.