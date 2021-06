Porro encurtou as férias e já regressou ao trabalho a Alcochete

Pedro Porro está de volta a Alcochete para realizar trabalho de recuperação. O lateral colocou uma história no Instagram onde mostra um plano da academia do Sporting e onde se pode ler: "De volta ao trabalho".





Recorde-se que o espanhol saiu lesionado aos 17 minutos da partida frente ao Boavista a 11 de maio (vitória do Sporting por 1-0), com queixas na face posterior da coxa, e abdicou de parte das férias para poder estar em condições para começar a nova temporada ao serviço de Rúben Amorim.O Sporting regressa ao trabalho no próximo dia 28.