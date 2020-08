Porro: «Este grupo só precisa de um pouco mais de confiança»

O futebolista espanhol Pedro Porro, reforço do Sporting para a próxima temporada, considerou esta quarta-feira que os leões necessitam de ganhar "um pouco mais de confiança" para ser "um grupo muito forte", traçando o objetivo de lutar por troféus.

"É um grupo que só precisa um pouco mais de confiança. Com os reforços e todos os outros vamos ser um grupo muito forte e muito compacto", observou o defesa, de 20 anos, à televisão do clube, durante o estágio de pré-temporada no Algarve.

O lateral direito espanhol, que chegou a Alvalade por empréstimo do Manchester City, por duas temporadas, com opção de compra, garantiu estar "preparado ao mais alto nível", depois de dois anos na Liga espanhola, ao serviço do Girona e Valladolid.

"Estou preparado ao mais alto nível, estive vários anos na elite em Espanha. No primeiro ano, joguei mais, no segundo, menos. Também fui chamado à seleção e quero dar o máximo nesta liga. Vamos dar tudo e ver o que acontece", declarou.

Por fim, Porro indicou o caminho a seguir com o emblema do 'leão' ao peito: "Nós sabemos que é um grande clube e temos de ir em busca de objetivos e, sobretudo, de troféus. Temos de dar tudo por este clube e adeptos, porque apoiam-nos e temos de dar 100%".

Além de Pedro Porro, a equipa orientada por Rúben Amorim reforçou-se com o também espanhol Antonio Adán, os portugueses Antunes, Pedro Gonçalves e Nuno Santos, e o marroquino Zouhair Feddal.

Os 'leões' vão passar oito dias em solo algarvio e têm um jogo agendado para o dia 28 de agosto, em Portimão, o primeiro desta pré-temporada, e outro em 30, no Estádio Algarve, que marca o final do estágio.