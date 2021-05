Porro: «Estou chateado porque queria estar nos sub-21, mas ainda posso ir à principal»

Depois de perder a reta final do campeonato, fruto uma lesão muscular na coxa esquerda, Pedro Porro hipotecou a hipótese de ir ao Europeu de sub-21 por Espanha, algo que também lhe sucedera em 2019 (atuava no Girona), também por problemas físicos. Não obstante, e apesar de lhe ter custado a lidar com a situação, acalenta esperanças em ser chamado por Luis Enrique para os AA - a lista sai esta segunda-feira, às 11 horas de Portugal Continental.





"Estou chateado [diz 'jodido', que em Espanha não tem conotação negativa, de vernáculo], porque queria estar no Europeu de sub-21. Falei com o mister [Luis de la Fuente] e disse-lhe: estou incomodado, porque me lesionei. Eu ia aos sub-21, se estivesse bem", contou o defesa em entrevista à Agência EFE, onde acrescentou: "Tenho um grande confiança com o mister, mas estas coisas podem acontecer no futebol. Europeu com os AA? Vamos ver, está em perigo, mas não digo que não, porque estou a evoluir muito bem e posso ir."Numa conversa que tocou em vários pontos, Porro disse seria bom poder encontrar o colega Nuno Mendes, chamado aos AA de Portugal, no particular de 4 de junho entre os países vizinhos, uma "alegria enorme" e a prova de que fizeram "tudo muito bem" durante a época. Ao ala canhoto, junta-lhe ainda Palhinha e Pote, os outros eleitos leoninos de Fernando Santos."Já sabia que todos eles iam ao Europeu. O Pote foi o artilheiro do campeonato, o Palhionha fez uma época espetacular e o Nuno Mendes é um dos melhores - ou o melhor - lateral-esquerdo jovem. Com a idade dele [18 anos] nunca vi igual. Portugal vai levar jovens jogadores, mas muito potentes. São grandes", argumentou.