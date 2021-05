Porro já partiu 13 comandos a jogar FIFA: «Já o desinstalei!»

O novo episódio do ‘ADN de Leão’, com a participação de Porro, será publicado este domingo no YouTube. Num ‘teaser’ partilhado pelo Sporting, o lateral dá razão a Nuno Mendes, que revelara a fúria do espanhol ao jogar... ‘FIFA’.





O destruidor de comandos de Playstation @Pedroporro29_ é o convidado de Ana Galvão no #ADNdeLeão desta semana!



Disponível amanhã, às 19h06, no nosso canal de Youtube e em todas as plataformas de podcasts pic.twitter.com/COiyIZetsD — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 8, 2021

"Sim, já parti 13 comandos! É um jogo violento. Já o desinstalei, não jogo há três meses", brincou.