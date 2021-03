Porro lembra calções rosa e faz promessa: «Se o Sporting comprar o meu passe virei mais elegante»

Para lá de ter falado da atualidade do Sporting, Pedro Porro abordou alguns 'temas soltos', desde o compatriota Adán, à confusão com Francisco Conceição e também... o episódio da sua apresentação.

Adán

"A sua experiência encaixou muito bem. Tem muitas batalhas travadas e sabe como se ganham. Ajuda-nos muito e vejo-o feliz no Sporting"

Feddal

"É um jogador com uma experiência incrível que se adaptou muito bem, tal como eu. Está a fazer uma grande época"

Francisco Conceição

"Foram coisas do jogo que ficam por aí pois ambos tínhamos a cabeça quente. Está tudo bem, ele segue o seu caminho e eu sigo o meu"

Apresentação

"Vinha da praia e não tinha outra roupa (calções rosa). Se o Sporting comprar o meu passe virei mais elegante"

Seleção Espanhola

"Estar nos sub-21 é muito bom e chegar à principal é um sonho de criança. Não quero pensar nisso pois já o fiz há dois anos e não foi bom para mim"

Referência

"O Iniesta pela humildade com a qual me identifico e procuro colocar em campo. Em vim do futebol jogado na rua"