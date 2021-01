Porro: «O golo? Por vezes a bola entra»

Pedro Porro marcou e foi eleito o homem do jogo fruto do golo que marcou no triunfo do Sporting em casa do Boavista (0-2). No final, o espanhol destacou a importância da vitória e reconheceu que foi feliz no seu remate.





"Depois da final era importante ter atitude e vamos continuar asssim. Nós estamos muito fortes no campeonato, só pensamos jogo a jogo e vamos seguir assim", afirmou o defesa à Sport TV, onde também comentou o seu golo: "Nunca sabemos o que pode acontecer e por vezes a bola entra".Garantindo que "sente bem" no campeonato onde tem contado com a ajuda dos companheiros de equipa, o jogador também ainda abordou o dérbi. "É uma partida muito importante e é mais um bom jogo para mim. Vamos encará-lo com ambição", garantiu.