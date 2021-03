Porro: «O Man. City está atento e isso agrada-me»

Porro vai passar mais um ano e meio no Sporting, e evita fazer planos a longo prazo. O lateral faz parte dos quadros do Manchester City e, numa entrevista ao diário espanhol ‘As’ , publicada ontem ao final da noite, revela que Pep Guardiola continua atento à sua evolução ao serviço dos leões.

"Sou um rapaz que não gosta de pensar no futuro, pois se as coisas não correm como quero fico mal. Por outro lado, se as coisas acontecerem, são sempre bem-vindas, mas seria bonito escutar a música da Champions no Sporting", afirma o jogador, evitando que continua a sonhar com Inglaterra: "O City está atento e isso agrada-me pois sinto-me apoiado. Têm uma pessoa que se ocupa de todos os emprestados. Não creio que me tenham colocado de lado, querem é que continue a evoluir, e é isso que estou a fazer."

Mais interessado em falar no momento que atravessa, o lateral destaca a "confiança que Rúben Amorim e Hugo Viana" lhe têm passado para justificar o seu rendimento, e garante que está rendido ao técnico pela sua simplicidade. "Ele tem ideias muito claras", garante o jovem, que evita assumir a candidatura dos leões ao título: "Lutamos diariamente e, trabalhando como estamos a fazer, estou certo de que conseguiremos grandes coisas. Não sei o quê, mas vai dar frutos."

Mantendo esta filosofia, o camisola 24 também olha com desconfiança para a vantagem sobre os rivais, e descarta o pensamento de poder disputar o próximo dérbi com o Benfica já como campeão nacional. "Estamos a colocar um travão nessa euforia pois ainda está muito longe. Só pensamos em ganhar o próximo jogo", garante Porro.



Jogada combinada com Gonçalo Inácio



Dos três golos já marcados, Porro destaca o da final da Allianz Cup, frente ao Sp. Braga, que resultou num troféu. "Tinha planeado a jogada com o Inácio. Disse-lhe que a bola podia ir por ali pois ele é um esquerdino que joga à direita. Às vezes imagino as situações e elas acontecem", confessa o lateral, que ainda admite que gosta de bater livres: "Não tenho um remate espetacular, mas gosto de ficar no final do treino a marcá-los. O golo ao Famalicão foi a prova de que o trabalho compensa". O jovem, de 21 anos, também foi desafiado a revelar o segredo do sucesso dos leões, e destaca a união. "Quando se forma uma equipa tão jovem há sempre bom ambiente. Temos uma união muito grande, e isso vê-se nos jogos", sublinha.