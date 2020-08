Pedro Porro: «Projeto do Sporting entusiasmou-me»

Para lá de Antunes, este sábado foi também apresentado Pedro Porro como reforço do Sporting. Proveniente do Manchester City, por empréstimo, o espanhol revelou-se ansioso para iniciar um novo desafio.





"Estou muito feliz. O Sporting é um grande de Portugal e o projecto entusiasmou-me. É um grande passo na minha carreira. Venho para dar tudo de mim e fazer um grande campeonato. Disseram-me que o Sporting estava interessado e como é um grande clube aceitei. Tudo é novo para mim, e sei que é um grande passo na minha carreira. Gosto muito de Lisboa e espero que o campeonato comece o mais cedo possível", afirmou o lateral, à Sporting TV, onde também desafiou os adeptos a apoiarem a equipa: "A Covid-19 torna tudo mais dificil, mas sei que os adeptos apoiam muito a equipa e esperamos que nos possam ajudar no estádio em breve".O jovem, de 20 anos, também mostrou as tatuagens dos leões que tem tatuados nos braços, e explicou que são uma homenagem familiar. "A primeira tatuagem que fiz foi um leão. O meu avô sempre me tratou como um leão, creio que o Sporting me vai dar força, tal como o meu avô fez", revelou.