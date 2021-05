Porro radiante com as conquistas do Sporting: «No próximo ano há mais»

Têm sido cada vez mais as publicações nas redes sociais dos jogadores do Sporting sobre a temporada da equipa treinada por Rúben Amorim. Desta vez foi Pedro Porro, que numa longa mensagem no Instagram sublinhou a "grande época da equipa" e garantiu que "para o ano há mais!".





"Quando cheguei, percebi que ia vestir a camisola de um clube muito grande e especial", começou por escrever. E prosseguiu: "Ao longo da temporada, percebi o que é jogar de verde e branco e de ter o privilégio de lutar por este símbolo. Que grupo fantástico! Vencemos a Taça da Liga, mas queríamos mais. Jogo a jogo, fomos em busca de um objetivo que muitos achavam impossível: somos campeões nacionais!""Festejámos o 23.º título da história do Sporting e demos aos nossos adeptos o que eles ansiavam há demasiado tempo. Parabéns a todos, parabéns meu Sporting! Vamos! No próximo ano há mais!", terminou.Relembre-se que o lateral direito espanhol está emprestado ao Sporting pelo Manchester City durante dois anos, com um cláusula de rescisão de oito milhões e meio de euros. Deverá ser um dos dossiers prioritários da direção do clube de Alvalade.