Porro revela preocupação: «Quando cheguei ao Sporting estava um pouco assustado...»

A época triunfante do Sporting tem vários atores, num filme no qual Porro é, sem dúvida, um dos protagonistas. Após aa experiência falhada no Valladolid em 2019/20, o lateral chegou a Alvalade com dúvidas por parte dos adeptos e, aliás, de si próprio. É que os seus índices de confiança estavam em baixo, mas tudo mudou e, hoje, já aponta ao "sonho" de uma carreira: a Liga dos Campeões.





"No Valladolid lesionei-me nas costas e na perna e entrei numa má dinâmica. Tirou-me a confiança que tinha. Foi duro. Fiz uma autocrítica. Vi o que tinha feito mal e trabalhei em silêncio no verão. Quando estava de férias o meu empresário disse-me que o Sporting estava interessado em mim e fiquei surpreendido, por ser um grande de Portugal. O Hugo [Viana] ligou-me e fiquei muito contente", revelou, no podcast ‘ADN de Leão’, assumindo um medo inicial: "Quando cheguei estava um pouco assustado da lesão, não sabia como é que a perna ia responder depois de tanto tempo sem jogar, mas correu tudo bem. Deram-me a confiança que precisava. Aqui dei conta do que valho".A mudança de velhos hábitos, como "jogar muito Playstation e não descansar tanto", e o facto de se dar "bem com todos" os companheiros ajuda, mas também Rúben Amorim teve um papel fundamental. "A primeira impressão foi muito boa. Disse-me: ‘Tens de ter confiança, tens de ser tu’. Deu-me essa confiança que faltava e eu retribuí", frisa.Comoadiantara, o Sporting quer ‘recompensar’ o lateral cedido pelo Man. City até 2022, ao acionar a sua opção de compra de 8,5 M€, e tem um trunfo... milionário. "No futebol, estrear-me na Liga dos Campeões é um dos meus maiores sonhos, como vencer um Mundial pela seleção espanhola", admitiu. Uma meta que pode ser já alcançada... na próxima época.