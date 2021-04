Porro saiu desanimado

O semblante carregado da maioria dos jogadores do Sporting após o fim do jogo com o Belenenses SAD era bem elucidativo do estado de espírito do balneário verde e branco.





Aliás, Pedro Porro não escondeu a frustração e abandonou o relvado de Alvalade visivelmente desanimado. O internacional espanhol sentiu o ‘toque’ do empate - o terceiro nos últimos quatro encontros -, à semelhança de todo o plantel, e nem mesmo a recuperação que a equipa teve de operar para chegar à igualdade animou as hostes.Afinal de contas, este novo empate alimenta as esperanças dos rivais, nomeadamente do FC Porto, que pode ficar a quatro pontos.