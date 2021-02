Porro: «Só me passou pela cabeça tentar marcar»

Pedro Porro recebeu esta quinta-feira os prémios referentes às distinções de melhor defesa e melhor golo da Liga NOS em janeiro. Ao site da Liga, o espanhol recorda o remate certeiro no Estádio do Bessa, diante do Boavistar, que carimbou o triunfo dos leões por 2-0.





"Às vezes temos de rematar porque não sabemos o que pode acontecer. Só me passou pela cabeça tentar marcar e, felizmente, acabei por conseguir. Fiquei muito contente!", afirmou o jogador que também já havia sido considerado o melhor defesa da prova nos meses de dezembro e novembro.