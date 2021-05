Porro vê futuro a verde e branco: «Não tenho dúvidas, tenho contrato com o Sporting»

O campeonato terminou e as decisões do mercado de transferências aproximam-se, no entanto Porro diz-se tranquilo com o seu futuro, que só vê a duas cores: verde e branco. Isto porque o lateral cedido ao Sporting pelo Man. City até ao final da próxima época - os leões têm opção de compra por 8,5 M€ - diz-se "muito contente" em Lisboa.





"Sabia que o Sporting era um grande clube, vim sem jogar (no Valladolid) e sem confiança. Já demonstrei que quando me dão confiança, posso ser um destaque da equipa. Acolheram-me muito bem, estou muito feliz aqui. Futuro? Tenho contrato com o Sporting. Assinei por dois anos e não tenho nenhuma dúvida", atirou o espanhol, de 21 anos, à agência EFE.Ainda sobre a conquista do título, Porro dedicou o feito aos adeptos. "Estiveram connosco todo o ano. Um clube grande como o é o Sporting tem, para mim, os melhores adeptos", frisou, reforçando a mensagem ao corroborar as palavras de Frederico Varandas: "Como disse o presidente no outro dia, competimos como deve competir o Sporting Clube de Portugal".A terminar, o lateral-direito deixou rasgados elogios ao companheiro de equipa e compatriota Adán: "É um grande guarda-redes. Sempre o foi. Na sua idade (34 anos) ter feito o que ele fez... Foi o melhor guarda-redes das principais ligas e esperamos que assim continue".