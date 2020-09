Porro: «Vitória dedicada aos que não estiveram»

Pedro Porro foi um dos destaques na equipa do Sporting e não deixou de destacar a importância do triunfo. "Foi uma partida muito boa de toda a equipa, e agora queremos continuar a ganhar. Hoje conseguimos ser uma equipa pois defendemos e atacámos todos juntos, em bloco. Tínhamos de começar bem e conseguimos pois eles estavam com mais ritmo", afirmou à Sport TV onde desvalorizou as dificuldades ultrapassadas: "Estamos concentrados e fizemos uma boa preparação, agora queremos continuar a ganhar já no domingo para o campeonato. Pessoalmente sinto-me bem fisicamente e feliz. Apostaram em mim e espero continuar a jogar e contribuir para as vitórias. Eu estou muito feliz por me estrear num jogo da Liga Europa pois era outro objetivo que tinha em mente".





O reforço ainda foi confrontado com a ausência do técnico no banco, e fez uma dedicatória especial. "Esta vitória é pelos que não estiveram aqui e para o treinador. Vamos voltar a estar juntos em breve. Agora vamos continuar a remar todos juntos pois domingo temos outro jogo para o campeonato", acrescentou o espanhol que ainda falou das sensações vividas no seu primeiro jogo em Alvalade: "Encantou-me. É um estádio belíssimo e só posso esperar que tudo isto passe para o ver cheio de gente".