Possível parceria com Real Madrid na formação

O Sporting e o Real Madrid estão a desenvolver as bases para uma possível parceria futura na área da formação. No âmbito desses esforços, os dois responsáveis dos merengues pelo futebol jovem visitaram ontem a Academia. Jose Manuel Díaz e Alberto Moriñigo conheceram o trabalho que os leões estão a levar a cabo em Alcochete e trocaram ideias com Paulo Gomes, Tomaz Morais e Miguel Quaresma.