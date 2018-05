Fábio Coentrão foi o espelho da frustração. Já em tempo de compensação da 1ª parte, o lateral surgiu em posição privilegiada na área do Aves, mas dominou de forma deficiente e o lance perdeu-se nas mãos de Quim. O português, de 30 anos, desferiu um forte pontapé… no poste, surpreendendo Quim.Já quando descia a escadaria após receber a medalha, o internacional, que foi aplaudido na altura da substituição, chegou a discutir com um adepto que estava a insultar a equipa, mas Jesus acalmou o jogador.