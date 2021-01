Pote acredita no Sporting: «Este grupo é muito forte»

O Sporting esperava mais do que um empate frente ao Rio Ave, mas o grupo de trabalho não desmoraliza.





Autor do único golo dos leões no encontro de sexta-feira, em Alvalade, Pote acredita que a equipa saberá dar resposta já nos próximos jogos, a começar pela meia-final da Taça da Liga, com o FC Porto, marcada para terça-feira."Este grupo é muito forte e vai continuar junto até ao fim! Somos capazes de melhor e vamos provar isso", reagiu o melhor marcador do campeonato, na rede social Instagram.A mensagem é reforçada por Coates, capitão de equipa. "Não foi o nosso melhor jogo, mas este grupo vai tentar sempre até o fim!! Jogo a jogo!! A luta continua!!", destaca o central uruguaio.