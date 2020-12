Pote arrasa e volta a vencer prémio de jogador do mês na Liga NOS

Grande figura do Sporting neste arranque de campeonato, Pote venceu o prémio de melhor jogador do mês da Liga NOS pela segunda vez consecutiva. O médio do Sporting, que no mês passado marcou seis golos e fez ainda uma assistência, recebeu 48% dos votos dos treinadores do campeonato, superando por larga margem Galeno (com 12,00%) e Eustáquio (com 11,00%).