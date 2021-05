Pote até o irmão surpreendeu: «Sabia que era bom a atacar mas não esperava que marcasse tantos golos»

Pote foi um dos destaques desta época, em que o Sporting voltou a sagrar-se campeão nacional 19 anos depois. O médio é o melhor marcador dos leões na Liga NOS com 18 golos e está na luta pelo troféu de melhor artilheiro do campeonato. Algo que o irmão mais novo, André Pereira, não esperava.





"Fiquei um bocado surpreendido com a época que ele está a fazer. Já sabia que era bom a atacar, mas não esperava que marcasse tantos golos. O sistema implementado pelo Ruben Amorim favoreceu-o", contou o agora guarda-redes do Sabroso, clube da AF Vila Real, em declarações à Antena 1.André Pereira relembrou depois um jogo que os dois irmãos ocupavam lados opostos no campo, numa altura em que Pote já se destacava. "Na única vez que joguei contra ele marcou-me sete golos. Na altura ele estava no Chaves e eu no Vidago. Nessa época marcou 72 golos e foi o melhor jogador", acrescentou.