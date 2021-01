Pote disponível para o dérbi com o Benfica e Rúben Amorim apenas multado

Pote foi alvo de uma suspensão de um jogo na sequência da expulsão na final da Allianz CUP, ficando desta forma disponível para disputar o dérbi da próxima segunda-feira, diante do Benfica. A suspensão, refira-se, será cumprida esta terça-feira, diante do Boavista. Segundo o mapa de castigos esta segunda-feira publicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o goleador do Sporting foi expulso nessa mesma partida por se ter dirigido ao árbitro com as palavras "és uma vergonha não apitas nada". Além da suspensão, Pote ainda terá de pagar uma multa de 1530 euros.





Quanto a Rúben Amorim, também expulso nessa partida, foi alvo apenas de uma coima de 1020 euros, escapando a um eventual castigo que o poderia tirá-lo do dérbi com o Benfica. Já Carlos Carvalhal também escapou com uma multa, no caso de 714 euros.Por outro lado, nota ainda para Hugo Viana, que também foi multado em 612 euros.