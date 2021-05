Pote e a chamada à Seleção Nacional: «Ainda nem acredito»

Pote está a viver um ano de sonho. Após ter conquistado o título de campeão pelo Sporting e se ter sagrado no melhor marcador do campeonato, o jovem foi chamado por Fernando Santos à Seleção Nacional, uma situação que ainda o deixa incrédulo. "É um orgulho para mim, sempre trabalhei ao longo destes anos para poder chegar até este patamar. É um sonho meu e de todas as crianças. Senti orgulho pelos meus, sei que estão orgulhosos por mim, ainda nem acredito, só mesmo quando estiver à mesa com eles e os cumprimentar pessoalmente", afirmou o jogador, à Rádio Renascença.





Garantindo que se vai apresentar "para trabalhar e ser feliz", o médio-ofensivo ainda garantiu que vai procurar agarrar a sua oportunidade. "Se me estrear, vou dar o máximo e certamente vou sentir-me muito orgulhoso se fazer a minha primeira internacionalização", acrescentou o jovem que ainda abordou a possibilidade de fazer o seu primeiro jogo ao lado de Cristiano Ronaldo: "O Ronaldo é um dos grandes jogadores, o melhor do mundo, certamente que estou desejoso de poder aprender com ele".