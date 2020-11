Pote e a luta pelo título: «Estar na frente à condição não significa muito»

Pote bisou no triunfo (4-0) do Sporting sobre Tondela, que ajudou o emblema de Alvalade a subir, ainda que à condição, à liderança do campeonato. Apesar do bom arranque da equipa, o jogador não traça nenhuma meta, mas deixa uma promessa aos adeptos.





Após muito tentar, Pote conseguiu finalmente bater Trigueira e colocar o Sporting na frente Após muito tentar, Pote conseguiu finalmente bater Trigueira e colocar o Sporting na frente

Pote bisa após grande jogada de contra-ataque do Sporting Pote bisa após grande jogada de contra-ataque do Sporting

"Esta foi uma vitória merecida, fizemos por isso. Trabalhámos a semana toda, e não pudemos treinar tanto, mas o míster deu-nos a ideia principal para este jogo. O importante é a vitória e vamos continuar a trabalhar", sublinhou, dando conta que o sucesso que tem alcançado é fruto do coletivo: "A equipa faz por isso, tento trabalhar para a equipa, eu ajudo e eles ajudam. Isso é importante".Sobre se o Sporting pode começar a pensar na corrida ao título, o jogador, de 22 anos, prefere manter os pés bem assentes no chão. "Estar na frente, à condição, não significa muito, só que estamos a fazer um bom trabalho e que vamos entrar em todos os jogos para ganhar. Falta muito ainda. Vamos entrar em todos os jogos para ganhar", assinalou, tendo depois sublinhado que está praticamente "adaptado ao máximo".