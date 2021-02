Pote: «É importante tirar pontos aos rivais»

Pote bisou no Marítimo-Sporting (0-2) e foi eleito o herói do jogo. No final da partida, o médio-ofensivo fez uma comparação com o jogo da Taça de Portugal no qual os leões foram eliminados.





"Tivemos azar na Taça de Portugal pois não fizemos golo. Hoje fizemos o mesmo e marcámos. O mister deu as mesmas indicações durante semana", afirmou o médio-ofensivo, à Sport TV, onde ainda comentou os empates de FC Porto e Benfica: "É importante tirar pontos aos rivais, mas já só estamos focados jogo de terça-feira".O jovem também falou da entrada de Paulinho que considerou um "bom jogador que chega para ajudar", e deixou uma mensagem da equipa leonina a Nanu. "Queremos desejar-lhe as melhoras", concluiu.