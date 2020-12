Pote e Porro receberam prémios referentes a novembro

A Liga de Clubes elegeu Porro como o melhor defesa do campeonato, em novembro, e também distinguiu Pote como o melhor médio e jogador da prova no mesmo mês. Os jogadores só esta quarta-feira receberam as respetivas distinções e não deixaram de partilhar a homenagem com os restantes companheiros de equipa.





"É um orgulho receber estes prémios", afirmou o médio-ofensivo, ao site da Liga, onde ainda agradeceu aos restantes colegas o apoio recebido "em todos os momentos". Já o lateral vê o prémio como o "reconhecimento do trabalho não só deste último mês, mas desde a chegada a Portugal", e também lembrou que sem o apoio da restante equipa "não tinha conseguido receber um prémio tão bonito".