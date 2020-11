Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Pote é um jogador à imagem de Bruno Fernandes»: as reações a mais um triunfo do Sporting Equipa leonina vence Moreirense por 2-1 e lidera campeonato com 22 pontos





• Foto: Miguel Barreira