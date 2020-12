Pote eleito o melhor médio da Liga em novembro

Pote foi, esta quarta-feira, eleito o melhor médio da Liga NOS no mês de novembro. O jogador do Sporting, melhor marcador do campeonato, recebeu 44% dos voto dos treinadores das 18 equipas e deixou para trás Stephen Eustáquio, do P. Ferreira (18%) e Sérgio Oliveira, médio do FC Porto que somou 13% das preferências.





Nos três jogos de novembro, o médio dos leões somou seis golos e uma assistência, conquistando o prémio pelo segundo mês consecutivo.