Pote: «Espero continuar a dar frutos à equipa»

Pote estreou-se este sábado a marcar em jogos oficiais pelo Sporting e logo... com dois golos. O bis do médio valeu aos leões o triunfo (1-2) na visita ao Santa Clara mas, no final da partida, o jogador de 22 anos preferiu destacar o seu contributo para o coletivo e a conquista dos três pontos.





"Espero continuar a dar frutos à equipa, foram mais três pontos, que é o mais importante. É um triunfo importante num campo muito complicado, conseguimos três pontos e era esse o objetivo", começou por referir Pote, na flash interview, à Sport TV."Foi um terreno complicado, que começou a ficar pesado. Tentamos sempre jogar um futebol bonito e apoiado, muitas vezes não é possível, como no segundo golo, quando procurámos as costas do adversário.""Entramos sempre para ganhar e é esse o nosso objetivo."