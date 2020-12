Pote faz mea culpa: «Errei e assumo o meu erro pela reação que tive»

Pote recorreu às redes sociais para deixar um mea-culpa na sequência da expulsão no encontro com o Famalicão. Na mesma publicação, o autor do primeiro golo dos leões pediu desculpas aos colegas e adeptos e deixou claro que o "grupo está mais forte que nunca".





"Errei e assumo o meu erro pela reação que tive! Não posso voltar a ter reações dessas! Peço desculpa a este grupo e a todos os adeptos sportinguistas! Este grupo está mais forte que nunca e todos juntos vamos conquistar grandes coisas", escreveu.