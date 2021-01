Pote: «Foi uma vitória na raça e na vontade»

Pote foi considerado o homem do jogo na vitória do Sporting diante do Nacional, e não hesitou a lembrar que o triunfo foi alcançado com muitas dificuldades.





"Este jogo valeu os mesmos 3 pontos que nos últimos. Foi uma vitória na raça e na vontade, mas o leão é feito disto. Vamos continuar a trabalhar", afirmou o jovem à Sport TV.