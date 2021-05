Pote já negoceia renovação com o Sporting: «É o clube pelo qual estou apaixonado»

Pote confirmou esta terça-feira, em entrevista à Rádio Renascença, que já está a negociar a renovação de contrato com o Sporting.





"Estamos a falar. Estamos a negociar. Agora é entre o Jorge Pires [empresário de Pedro Gonçalves] e o diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana. Estou agradecido ao Sporting. Sempre dei o máximo e vou dar continuar a dar sempre o máximo. É o clube onde eu jogo, e o clube pelo qual estou apaixonado", afirmou.E prosseguiu: "Desde o início que foi honesto e disse nunca iria comentar comigo o interesse de outros clubes. Apenas iria falar comigo se houvesse algo de concreto. Eu trabalho todos os dias e não me preocupo com transferências."Recorde-se quejá avançara com a intenção da SAD leonina recompensar Pote pelo rendimento alcançado na presente temporada, sublinhando já terem sido estabelecidos os primeiros contactos para iniciar as negociações. O principal problema neste processo é a cobiça que o médio-ofensivo, de 22 anos, despertou nos principais clubes europeus, especialmente em Inglaterra. A intenção dos dirigentes leoninos passa por mantê-lo em Alvalade pelo menos por mais um ano, mas tudo dependerá das ofertas que cheguem. Convém assinalar que os leões ainda estão a tentar assegurar a compra de 50% dos direitos económicos do atleta, que permanecem na posse do Famalicão.