Pote lesionou-se no joelho e falha o jogo da Taça de Portugal

Pote lesionou-se este domingo no treino do Sporting e vai falhar o encontro de amanhã com o Sacavanense, para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.





"Aconteceu hoje, no joelho. Ainda estamos a avaliar e pensamos que não é grave. Não o teremos disponível para amanhã mas pensamos que será uma coisa rápida de resolver", disse Emanuel Ferro, treinador-adjunto dos leões, na conferência de antevisão ao jogo.Ausentes da partida estarão também Gonzalo Plata, infetado com Covid-19, e Luiz Phellype, por motivos físicos.