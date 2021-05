'France Football' coloca Pote na lista do Borussia Dortmund

Pedro Gonçalves está entre os nomes que despertam o interesse do Borussia Dortmund para a próxima temporada, segundo avança a 'France Football'. De acordo com a publicação francesa, o jogador do Sporting está referenciado pelo clube alemão para para preencher a vaga de Jadon Sancho, internacional inglês que tem despertado o interesse de vários clubes europeus e que pode estar de saída no final da temporada.





Peça determinante na conquista do título de campeão, com 20 golos em 31 jogos na Liga, Pote passou rapidamente e com naturalidade de reforço mais caro do defeso leonino (custou 6,5 milhões de euros junto do Famalicão) a indiscutível na equipa do Sporting: é precisamente por isso que, sabe, a administração da SAD fecha não só a porta à saída do futebolista, de 22 anos, como lhe prepara um novo contrato , premiando o artilheiro leonino pela época de alto nível e mostrando-lhe que não está disposto a abdicar dele no imediato, mesmo perante o já conhecido interesse de escudos com outros argumentos, como o Man. United e Liverpool, de Inglaterra, mas também a Juventus, de Itália e agora o Dortmund.A 'France Football' avança que entre os nomes referenciados para a vaga de Sancho estão também Jonathan Ikoné, avançado de 23 anos do Lille, e Donyell Malen, avançado de 22 anos do PSV.