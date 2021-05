Pote: «Quero agradecer a todos os que me apoiaram ao longo do ano»

O campeão Sporting venceu o Marítimo por 5-1 no encerramento do campeonato com Pedro Gonçalves a apontar um 'hat-trick' e a conseguir o título de melhor marcador do campeonato.





"Muito orgulhoso. Um ano de muito trabalho, quero agradecer a todos os que me apoiaram ao longo do ano, nos momentos mais difíceis. É dedicado a todos eles", disse Pote.Pote é o primeiro português a conseguir o troféu desde Domingos Paciência, em 1995/96. " Desconhecia esses dados. É um orgulho. Um excelente trabalho de toda a equipa. Agradecer aos meus colegas por tudo o que fizeram", referiu o jogador do Sporting, que deixou uma mensagem para a sua terra."Abraço para eles. Um orgulho enorme ser videiguense, espero que estejam tão felizes como eu", afirmou.

No estádio José Alvalade, o Sporting adiantou-se no marcador com dois golos de Pote aos sete e 20 minutos, com o cipriota Andreas Karo a marcar na própria baliza aos 21 e dar três golos de vantagem aos 'leões' ao intervalo.

Na segunda parte, Pote completou o seu 'hat-trick' aos 62 minutos, apontando o seu 23.º golo nesta edição da Liga NOS, que lhe garante o troféu de melhor marcador do campeonato, com um tento de vantagem sobre Seferovic, avançado do Benfica.

O equatoriano Gonzalo Plata, aos 75, fez o quinto do Sporting, com o Marítimo a reduzir, pelo italiano Beltrame, aos 89.

Com esta vitória, o Sporting, que já tinha garantindo o título, termina a Liga com 85 pontos, cinco de vantagem sobre o FC Porto, enquanto o Marítimo, que já tinha a manutenção assegurada, é 15.º, com 35.