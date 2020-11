Pote recebeu prémios individuais referentes a setembro e outubro

O médio Pote, do Sporting, recebeu esta terça-feira os prémios de melhor jogador e melhor médio da Liga NOS referentes aos meses de setembro e outubro.





O jogador de 22 anos, contratado pelos leões ao Famalicão, recebeu os dois troféus na Academia Sporting, em Alcochete.Recorde-se que Pote lesionou-se no joelho direito e falhou o jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, no qual a equipa do Sporting goleou ( 1-7 ) o Sacavenense.