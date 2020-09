Pote recuperado da Covid-19 já treinou e pode ser convocado para a Liga Europa

Boas notícias para Rúben Amorim na véspera de defrontar o LASK Linz, jogo do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa: Pote está recuperado da Covid-19 e já treinou esta quarta-feira com o restante plantel do Sporting.





Desta forma, o treinador e seis dos nove jogadores que estiveram infetados com o vírus SARS-Cov-2 - Luís Maximiano, Gonçalo Inácio e Rodrigo Fernandes juntaram-se ontem ao grupo de trabalho - já poderão dar o respetivo contributo à equipa amanhã. Não será, ainda, um leão na máxima força, mas para lá caminha. E a qualquer momento poderão surgir mais três ‘reforços’: Renan, Borja e Palhinha - à exceção destes três jogadores, os testes à Covid-19 feitos ontem (testes obrigatórios da UEFA, a 48 horas do jogo) não detetaram novos casos positivos.Tabata, que ontem foi oficializado como reforço dos leões, também já treinou com a equipa em Alcochete.Jovane continua de fora a recuperar de uma lesão contraída no jogo com o Paços de Ferreira, no domingo (mialgia na coxa direita).