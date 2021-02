Pote: «Sei que posso fazer mais»

Com 14 golos, Pote é o artilheiro do Sporting versão 2020/21, mas vincou esta segunda-feira ao podcast ADN de Leão que os tiros certeiros não lhe tiram os pés do chão. Pelo contrário, há muito a melhorar, considerou.





"Não estou insatisfeito, mas sei que nalguns jogos posso fazer mais, procurar mais a bola e não perder tanto a bola. Os golos no futebol não são tudo, mas toda a gente quer marcar", disse Pedro Gonçalves, que revelou as origens da alcunha Pote: "Era mais gordinho. Sempre tive jeito com os pés. Era o gordinho que ficava a avançado à espera da bola e lá ia a correr. Era gordinho, mas corria mais que os outros. A gordura era potência, dava-me aceleração."Sobre o balneário dos leões, o número ‘28’ destacou o capitão Sebastián Coates. "Tenho de falar com ele com respeito. Mas é uma pessoa igual às outras, também brinca. Está sempre no seu espaço, mas nota-se que é o capitão. Temos de falar com ele com mais cuidado", atirou o médio de 22 anos que até já sabe o que quer fazer quando se reformar: "Sempre tive o gosto de observar jogadores. Talvez olheiro ou diretor desportivo. Jogo Football Manager e passo sempre a parte dos jogos. Gosto é de contratar jogadores, ver o valor deles, viajar e ver se há algum jogador."