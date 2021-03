Pote sonha ser o melhor marcador da Liga NOS

Com 15 golos apontados, Pote é o atual melhor marcador da Liga NOS. O médio do Sporting aspira chegar ao fim da época no topo da classificação da prova a nível de clubes e, também, no que respeita aos artilheiros. A garantia foi dada ontem por Jorge Pires, empresário do internacional sub-21.

“É algo em que pensamos, ele está a alimentar esse sonho, mas peço-lhe que não faça disso uma obsessão, ele não é um ponta-de-lança de origem e não tem obrigação, mas vamos ver como correm os jogos daqui para a frente”, referiu o agente do criativo, em declarações à rádio Renascença, nas quais também admitiu que o título nacional, que escapa há 19 anos aos leões, é também um objetivo traçado: “Estamos a pensar a médio prazo e, neste momento, só pensamos no Sporting e em mais nada. Da nossa parte é esse o nosso foco, o Pedro está contente, está bem e está a lutar para ser campeão, o que nunca tinha feito até hoje e não está a pensar noutra coisa.”

Pires reconheceu ainda que tem sido contactado frequentemente por clubes estrangeiros, mas sacudiu a responsabilidade de uma futura mudança durante o próximo mercado de transferências para o clube. “Sim, há muitos interessados, mas têm de falar é com o Sporting. A decisão do Sporting é soberana e passará sempre pelo presidente e pelo diretor desportivo, Hugo Viana”, afirmou à mesma rádio.

Seleção está na lista de metas

Jorge Pires também representa Nuno Santos e abordou a possibilidade de o esquerdino e Pedro Gonçalves serem chamados à Seleção Nacional, mas alertou que ainda há um longo caminho a percorrer. “A concorrência é muito forte, para o Nuno Santos e para o Pote. Têm esse sonho legítimo, estão bem colocados para um dia serem chamados e depois depende do selecionador”, afirmou.