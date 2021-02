«Potência imparável»: Pote em grande destaque em jornal italiano

Aos 22 anos, Pote já passou de promessa a certeza na época de estreia em Alvalade e lidera a lista de artilheiros do campeonato, com 14 golos. Um marco que também merece grande destaque no 'Tuttosport'. O jornal italiano publica duas páginas sobre o jogador do Sporting e titula: «Potência imparável».





O diário de Turim destaca o facto de um médio ser o melhor marcador da Liga - em Itália não acontece desde Platini (consideram Maradona e Del Piero avançados) - conta o seu trajeto ao pormenor - recorda nomedamente que perdeu o pai quando tinha um mês (era bombeiro e morreu a combater um incêndio) e fala do interesse de grandes clubes europeus.O 'Tuttosport' lembra as sondagens de Manchester United e Liverpool em janeiro,e aponta a um futuro brilhante do médio-ofensivo de 22 anos, que poderá passar a curto prazo pela chamada de Fernando Santos à Seleção Nacional tendo em vista o Europeu.O artigo também relata alguns episódios curiosos, como ter perdido um telemóvel em Valência e o passaporte na casa de banho de um aeroporto...