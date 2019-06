Praxe a Wendel na canarinha

Em França a preparar o início do Torneio de Toulon, Wendel não escapou à habitual praxe da seleção olímpica brasileira. Depois do jantar, o médio do Sporting foi ‘obrigado’ a subir para uma cadeira e divertiu o plantel canarinho com várias brincadeiras, momento divulgado nas redes sociais dos jogadores presentes. O Brasil defronta amanhã a Guatemala.