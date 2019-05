Prémio semelhante ao da final de 2015

O prémio de 300 mil euros proposto agora pela administração de Frederico Varandas é muito semelhante àquele que Bruno de Carvalho ofereceu, em 2015, antes da final da Taça de Portugal, que o Sporting conquistou diante do Sp. Braga. Nessa ocasião, cada jogador do Sporting recebeu cerca de 10 mil euros pela conquista do troféu, garantida após prolongamento e penáltis. Em 2012, Godinho Lopes oferecia 5 mil euros pela vitória na final da Taça, mas os leões foram derrotados pela Académica.